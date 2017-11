S'éclater côté cour

Le secret est dans la ruelle

Ce qui frappe quand on entre dans la maison 1ère Avenue, c'est d'abord la lumière.

En effet, une luminosité aussi généreuse n'est pas la norme dans ces maisons en rangée typiquement montréalaises. Le secret tient en bonne partie à la façade arrière, composée de grandes ouvertures sur la ruelle qui laissent entrer le soleil dans chaque recoin de la demeure.

«Quand on travaille en mitoyenneté des deux côtés, on a accès à la lumière strictement à l'avant et à l'arrière, résume Guillaume Marcoux, cofondateur de la firme d'architecture Microclimat. On a donc voulu emmener de la lumière au centre, dans un endroit qui est souvent sous-éclairé.»

Les occupants ont eu le champ libre pour créer cet espace, puisqu'il s'agit d'une nouvelle construction. À la recherche d'une maison dans Rosemont pour élever leurs deux jeunes enfants, ils ont trouvé ce terrain, où se tenait une maisonnette à un seul étage. Le couple a obtenu l'accord de la Ville pour démolir la «shoe box», puisqu'elle était abandonnée depuis un certain nombre d'années.

Toutefois, à l'image des rues typiques de la métropole, le lot est entouré de chaque côté par d'autres maisons. Comment alors y faire pénétrer la clarté en abondance?

Les grandes ouvertures à l'arrière et le plan ouvert au rez-de-chaussée ont certainement contribué à faire circuler librement cette lumière.

Ouverture, intimité

Évidemment, plus on ouvre grand la façade, plus l'intimité rétrécit. Mais les clients étaient prêts à s'exposer un peu, grâce à tous les avantages sous-jacents, souligne Guillaume Marcoux. «Dans ce cas, l'ouverture était plus importante que l'intimité. Donc il y avait un petit déséquilibre entre les deux notions, mais avec lequel les propriétaires étaient volontairement à l'aise.»

Bien sûr, des mesures ont dû être prises pour éviter que la maison ne surchauffe. Mordu de domotique, le propriétaire a installé un système de stores motorisés au rez-de-chaussée, qu'il peut démarrer à distance.

Aussi, une des chambres à l'étage - celle des propriétaires - s'avance en porte-à-faux au-dessus de la terrasse, créant de l'ombre sur la cuisine d'été qui y est aménagée. Cette excroissance de l'étage supérieur protège également les occupants des intempéries, ce qui leur permet de profiter du barbecue même par temps maussade.

L'idée du porte-à-faux illustre également la volonté de prolonger les espaces intérieurs vers l'extérieur.

À l'étape des esquisses, les propriétaires s'étaient inspirés des grandes maisons californiennes qui s'ouvrent sur un immense paysage.

«Ils avaient dans leur imaginaire des maisons toutes blanches, très grandes, très ouvertes, sans contrainte physique entre l'intérieur et l'extérieur, explique l'architecte. Donc on a voulu reprendre cette idée, mais à l'échelle d'une propriété montréalaise sur un lot de 25 pi!»

Et les règlements?

Quand on perce ainsi une façade, il faut bien sûr respecter la réglementation. On doit tenir compte à la fois des règles municipales et du Code de construction du Québec, rappelle Guillaume Marcoux. «Ces deux éléments d'ordre technique nous ont aidés à guider notre réflexion. On ne peut pas dépasser ce que dictent ces réglementations en termes d'ouverture.»

À l'avant, la nouvelle construction doit s'accorder au patrimoine existant, par exemple en harmonisant ses ouvertures à celles des maisons voisines. «Mais dans l'esthétique finale, on a quand même voulu affirmer un bâtiment contemporain, par rapport à un patrimoine des années 40, 50 ou 60», souligne l'architecte. La brique anthracite a donc l'avantage d'être modeste, tout en permettant à la nouvelle résidence de se distinguer des bâtiments voisins.

À l'arrière, les enjeux sont davantage liés aux vues directes ou indirectes, puisque la façade donne sur la ruelle. «Il y a eu toute une étude d'ensoleillement à cet égard, de manière à ce que la maison puisse mieux s'intégrer à son contexte de proximité», précise M. Marcoux.

Sans surprise, les règles sont plus sévères côté rue que côté ruelle, où les réglementations sont moins lourdes. «Dans ce cas-ci, ça explique un peu les deux visages de la propriété. Souvent, on dit même que c'est presque le reflet de la personnalité du client qui s'exprime en façade arrière!», conclut Guillaume Marcoux.