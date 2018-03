Madonna se paie un party jet-set post-Oscars

Madonna n'est peut-être plus la force vitale de la pop qu'elle était à son apogée, mais son pouvoir d'attraction à Hollywood reste intact.

En effet, la chanteuse de bientôt 60 ans a fait le plein de stars lors de son traditionnel party de la soirée des Oscars, dimanche à Los Angeles.

Plusieurs acteurs et réalisateurs qui se sont illustrés à la grande fête du cinéma (comme Sam Rockwell, Timothée Chalamet, Greta Gerwig et Margot Robbie) sont passés y faire un tour, entre autres pointures de la chanson et du grand écran.

Comme il est question ici de Madonna, de nombreuses photos prises sur place ont circulé sur les réseaux sociaux.

On a fait grand cas de l'une d'entre elles, où Madge (vêtue en dominatrice) mange du papier aux côtés de Kim Kardashian, et d'une autre, où les deux femmes apparaissent avec la rappeuse de l'heure, Cardi B.