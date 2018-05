La femme d'Harvey Weinstein sort du silence

Agence France-Presse NEW YORK

«Il y avait une partie de moi qui était terriblement naïve - clairement, tellement naïve», a expliqué au magazine cette Britannique de 42 ans, mariée à Harvey Weinstein depuis 2007, avec lequel elle a eu deux enfants.

«J'ai des moments de rage, des moments de trouble, des moments d'incrédulité. Et des moments où je pleure, juste pour mes enfants. Que sera leur vie? (...) Ils aiment leur père, ils l'aiment», a-t-elle confié, lors d'une entrevue réalisée en partie dans la maison de Greenwich Village où elle habitait avec Weinstein, avant qu'ils ne se séparent après ces révélations.

Elle dit être tombée des nues en apprenant toutes les accusations d'abus sexuels contre lui. Elle ne s'était «jamais» doutée de rien, d'autant que le puissant producteur voyageait constamment.

«C'est ce qui rend tout ça si incroyablement douloureux: J'avais ce que je croyais être un mariage heureux. J'aimais ma vie (...) Il était mon ami et mon confident et me soutenait».

Aujourd'hui en instance de divorce, elle refuse de se voir comme une victime, plutôt comme «une femme dans une situation merdique, ça n'est pas unique».

Après avoir fui New York pour Los Angeles, puis Londres, elle est restée cloîtrée cinq mois durant. Elle est devenue amie de Huma Abedin, l'ex-conseillère de Hillary Clinton dont le mari et parlementaire américain Anthony Weiner a vu sa carrière brisée par des échanges lubriques sur les réseaux sociaux. Il est aujourd'hui en prison.

Champman dit être aujourd'hui près de quitter la maison de Greenwich Village, vendue, pour emménager dans une ferme du nord de l'État de New York.

Après un passage à vide, la maison de mode Marchesa, qu'elle a cofondée et qui s'était fait un nom dans le cinéma en partie grâce à Weinstein, reprend du poil de la bête.

Même si son défilé à la Fashion Week new-yorkaise de février a été annulé à la suite du scandale, «beaucoup de gens nous ont soutenus et ont dit "Donne-moi quelque chose à porter"», a assuré Chapman.

Lundi, au très prestigieux gala du Met, l'actrice Scarlett Johansson portait fièrement une robe Marchesa, une sortie très remarquée interprétée comme un gage de soutien à Chapman.