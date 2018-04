Univers Marvel: petit guide pour s'y retrouver

Les Gemmes de l'Infini

Pour détruire la moitié de l'univers (dans l'espoir d'en sauver l'autre partie), Thanos doit réunir les six Gemmes de l'Infini. Chaque pierre procure à celui qui la possède une dimension, soit l'espace, la réalité, le pouvoir, l'esprit, le temps et l'âme. Le cube cosmique, aussi appelé Tesseract (dont il est question dans Captain America: The First Avenger et The Avengers), est l'une des Gemmes de l'Infini. Le personnage de The Collector (Benicio del Toro) explique l'utilité des Gemmes de l'Infini dans Guardians of the Galaxy. Enfin, il en est question dans Thor: Ragnarok, sorti en novembre 2017.

Les Avengers

Dans le premier film de la franchise Avengers, sorti en 2012, Hulk (Mark Ruffalo), Thor (Chris Hemsworth), Iron Man (Robert Downey Jr.), Captain America (Chris Evans), Hawkeye (Jeremy Renner) et Black Widow (Scarlett Johansson) sont réunis par Nick Fury (Samuel L. Jackson), directeur de S.H.I.E.L.D. (agence d'espionnage de l'univers Marvel). Malgré leurs divisions, les superhéros doivent se laisser convaincre de travailler ensemble au sein de l'équipe des Avengers pour combattre Loki (Tom Hiddleston), le frère de Thor. Dans Avengers: Age of Ultron, sorti en 2014, les personnages de Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) et de l'androïde Vision (Paul Bettany) font leur entrée dans la série.