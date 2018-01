Angelina Jolie reçue par Brigitte Macron à Paris

La star et l'épouse du président de la République se sont entretenues, en anglais, pendant un peu plus d'une heure. L'entretien a également porté sur les thèmes de l'éducation et des violences faites aux femmes, a-t-on indiqué de même source.

Depuis son arrivée à l'Élysée, le couple Macron a déjà reçu plusieurs stars qui défendent des causes, comme le musicien Bono (lutte contre la pauvreté) ou Rihanna (éducation).

Angelina Jolie, présente à Paris pour une campagne de publicité, s'est rendue dimanche à la rencontre de réfugiés syriens dans l'immense camp de Zaatari, dans le nord de la Jordanie. «Nous exhortons les membres du Conseil de sécurité à agir pour régler le conflit et à construire la paix en Syrie», a dit l'actrice.

Elle fait partie de la centaine de femmes qui ont accusé le producteur hollywoodien Harvey Weinstein de harcèlement, agression sexuelle ou viol.