Titanic au temps du numérique

Le site 9GAG propose une panoplie de vidéos amusantes que des créateurs de partout dans le monde réalisent, dont celle d'Aviram Carmeli.

Depuis plusieurs années, l'artiste français Mozinor fait des parodies de films. Voici celle qu'il a faite du moment où le bateau coule.

«Si Titanic avait coulé en 2015», a écrit un internaute pour accompagner ce dessin devenu viral.

My Heart Will Go On qui accompagne un but au soccer? C'est plus fréquent que nous pouvons l'imaginer sur la Toile. De nombreuses vidéos montrent des exploits sportifs accompagnés par la chanson interprétée par Céline Dion.

Les musiciens qui offrent leur version de My Heart Will Go On sont nombreux sur les réseaux sociaux, dont celle-ci de Sumedh V. Mudgalkar, de Bombay.

