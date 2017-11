Plateformes numériques: où trouver les grands films de répertoire?

Vous aimez le cinéma français et souhaiteriez voir quelques titres phares de l'oeuvre de François Truffaut ou de Jacques Demy? La présence de Claude Lelouch sur nos terres vous incite à revoir ses longs métrages les plus célèbres? Vous croyez qu'on peut les trouver facilement sur différentes plateformes? Détrompez-vous. Nous avons choisi 10 longs métrages «de répertoire» qui, en leur temps, ont obtenu beaucoup de succès, pour savoir s'ils sont encore offerts au Québec sous une forme ou une autre.

Les uns et les autres - Claude Lelouch (1981)Au début des années 80, ce film à grand déploiement a tenu l'affiche en salle à Montréal pendant deux ans! Un DVD a été produit il y a plusieurs années (inclus dans un coffret consacré aux films de Lelouch, diffusé par Imavision - qui a fait faillite). On ne le trouve aujourd'hui sur aucune plateforme.

Tout sur ma mère - Pedro Almodóvar (1999)Le célèbre film d'Almodóvar est offert chez nous par la bande, grâce à la filière américaine. On peut en effet le trouver sur Netflix et iTunes sous son titre anglais: All About My Mother. Le DVD nous vient aussi des États-Unis.

Les demoiselles de Rochefort - Jacques Demy (1967)Avec la disparition récente de Danielle Darrieux, de nombreux cinéphiles ont eu envie de revoir ce film «en chanté» dans lequel elle interprétait la mère des demoiselles Dorléac et Deneuve. Sous son titre anglais, The Young Girls of Rochefort, on peut le trouver sur iTunes, ou en Blu-ray et DVD dans la collection Criterion.