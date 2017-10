La Guilde des réalisateurs pourrait exclure Weinstein

L'association dit avoir déposé une plainte le 13 octobre.

Harvey Weinstein a déjà été expulsé de l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, de la Guilde des producteurs, et la British Academy of Film and Television Arts au cours des dernières semaines.

Le New York Times et le New Yorker ont publié des articles décrivant les présumées inconduites sexuelles d'Harvey Weinstein.

L'Académie de la télévision, qui remet les prix Emmy, a indiqué qu'une audience disciplinaire se déroulera en novembre qui pourrait conduire à une nouvelle expulsion.

Plus de 40 femmes ont accusé le producteur de les avoir harcelées ou agressées.

Des actrices, dont Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie et Lupita Nyong'o ont accusé Harvey Weinstein de les avoir harcelées tandis que d'autres comédiennes, comme Asia Argento et Rose McGowan ont lancé des allégations de viol contre lui.

Harvey Weinstein a nié avoir eu des relations sexuelles non consenties.

La DGA a publié un communiqué condamnant tout harcèlement sexuel à la suite d'une rencontre de son conseil d'administration, samedi.

«Ces si déplorables abus de pouvoir ne pourraient être tolérés, peut-on lire dans le communiqué. Ce ne concerne pas qu'une seule personne. On doit reconnaître que le harcèlement sexuel est une situation chronique dans la société, et malencontreusement, dans notre secteur. Chaque individu a le droit à un environnement de travail sûr.»

Un avocat d'Harvey Weinstein n'a pas rappelé l'Associated Press.