Warner Bros dévoile sa politique en matière de harcèlement

Le studio indique ainsi que le harcèlement et les représailles ne sont pas tolérés dans ses projets et que ses politiques sont régulièrement révisées afin de les améliorer et de les modifier au besoin. Warner Bros demande également aux membres de sa direction de suivre des formations régulières et encourage tous ses employés à partager toute inquiétude ce qui a trait au harcèlement et aux représailles.

Warner Bros est le premier studio majeur à avoir répondu à une demande de l'Associated Press au sujet de ses politiques de dénonciation du harcèlement sexuel.

Plusieurs estiment que les agissements des studios et des agences artistiques sont cruciaux pour réformer Hollywood, où la culture de harcèlement sexuel est si bien implantée qu'elle porte même un joli surnom: le «divan d'audition».