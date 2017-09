James Cameron commence enfin le tournage d'Avatar 2, 3, 4 et 5

Huit ans et 2,788 milliards de recettes plus tard, James Cameron est enfin prêt à passer aux prochains chapitres de la série Avatar. Le cinéaste canadien a commencé hier le tournage des quatre suites de son mégasuccès à Manhattan Beach.

Comme Peter Jackson l'avait fait pour la trilogie Lord of the Rings, Cameron filmera tous les films en même temps et dispose d'un budget de plus de 1 milliard pour y parvenir.

Avatar 2 est prévu le 18 décembre 2020, alors que les tomes suivants sortiront en décembre 2021, 2024 et 2025.

Rappelons qu'Avatar occupe le premier rang du box-office de tous les temps, suivi de Titanic, aussi de James Cameron.