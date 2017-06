Monia Chokri dans un film de Claire Devers

Dans cette coproduction franco-québécoise (Forum Films), dont l'action est campée dans les Laurentides, l'actrice incarne l'épouse de Georges (Grégory Gadebois, révélé grâce à Angèle et Tony), un professeur de français qui établit des liens avec un adolescent s'étant introduit chez lui par effraction.

«La rencontre avec Claire s'est très bien déroulée et elle a fixé son choix assez rapidement, a commenté Monia Chokri. À la veille d'un tournage, on est à la fois excité et fébrile, surtout quand il s'agit d'un ou d'une cinéaste avec qui on travaille pour la première fois.»

Après la Belgique, où seront tournées toutes les scènes d'intérieur, l'équipe se déplacera au Québec. La distribution comprend en outre Mylène Mackay, Patrice Robitaille et Sébastien Ricard.

Par ailleurs, l'actrice concilie les tournages avec la préparation de son tout premier long métrage à titre de réalisatrice, produit par Metafilms.

Le tournage de La femme de mon frère est prévu en février prochain. «Ça, c'est encore plus vertigineux!»