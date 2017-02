Voix noires: cinq cinéastes montants

Steve McQueen

Ce Britannique a bouleversé le monde avec 12 Years A Slave, en remportant l'Oscar du meilleur film en 2014. Inspiré des mémoires de Solomon Northup publiés en 1853, le film mettait en vedette Chiwetel Ejiofor et a révélé le talent de Lupita Nyong'o, qui a reçu l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. Il s'apprête à tourner Widows, dans lequel une bande de veuves, après l'assassinat de leurs maris escrocs dans un vol, reprennent le «business» là où ils l'avaient laissé. Il mettra en vedette Viola Davis, André Holland et Cynthia Erivo.

Dee Rees

Cette réalisatrice, ouvertement lesbienne, s'est fait connaître en 2011 avec Pariah, qui abordait l'identité sexuelle - thématique explorée également dans Moonlight. Elle a aussi réalisé le téléfilm Bessie, mettant en vedette Queen Latifah dans le rôle de la chanteuse Bessie Smith qui a connu la célébrité dans les années 20 et 30. Mais elle risque de faire parler beaucoup d'elle cette année avec l'ambitieux Mudbound, très bien reçu au festival Sundance, à propos de deux familles, l'une blanche et l'autre noire, dans lesquelles deux hommes (Jason Mitchell et Garrett Hedlund) reviendront au Mississippi après la Seconde Guerre mondiale et devront affronter le racisme du Sud tout en entreprenant de réajuster leur existence. Carey Mulligan et Jason Clarke font aussi partie de la distribution.

Ryan Coogler

Ce jeune réalisateur américain de seulement 30 ans s'est fait connaître par Fruitvale Station, premier film sur l'assassinat d'Oscar Grant par un policier, remarqué à Sundance. Il a ensuite signé le dernier film de la saga Rocky, Creed, dans lequel le boxeur vient en aide au fils de son défunt ami Apolo Creed. Personne n'attendait rien de ce film qui a surpris tout le monde, et qui a même mené Sylvester Stallone aux Oscars! En tout cas, Marvel a été assez impressionné pour lui confier la réalisation du film de super héros Black Panther, inspiré du personnage T'Challa, qui sera interprété par Chadwick Boseman.