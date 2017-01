Woody Harrelson dans l'équipe de Star Wars!

Lucasfilm vient en effet d'annoncer que l'acteur se joint à la distribution du film qui s'attardera sur la jeunesse du personnage devenu culte sous les traits de Harrison Ford.

Réalisé par les brillants Phil Lord et Christopher Miller (The LEGO Movie), le long métrage attendu pour décembre 2018 compte déjà sur la présence d'Alden Ehrenreich dans le rôle principal, de Donald Glover (nouvellement auréolé d'un Golden Globe pour la série Atlanta) dans celui de Lando Calrissian et d'Emilia Clarke (sans ses dragons de Game of Thrones).