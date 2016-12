Carrie Fisher lutte toujours pour sa vie

L'actrice américaine Carrie Fisher, qui incarne la mythique princesse Leia dans Star Wars, luttait toujours pour sa vie samedi au lendemain d'une violente crise cardiaque à bord d'un vol entre Londres et Los Angeles. La comédienne de 60 ans reçoit «les meilleurs soins possibles», a déclaré son frère Todd Fisher sur la chaîne ABC.

«C'est une dure à cuire qui a survécu à beaucoup de choses», a-t-il ajouté. «J'encourage tout le monde à prier pour elle».

Environ 15 minutes avant l'atterrissage vendredi, l'actrice brune aux yeux noisette a cessé de respirer, selon des témoins. Après de premiers soins de réanimation prodigués par des passagers membres du corps médical, elle a été prise en charge par les pompiers à l'aéroport.

D'après le site TMZ, il leur a fallu 15 minutes de réanimation intensive pour obtenir une pulsation cardiaque. Elle a ensuite été emmenée aux urgences du centre médical UCLA.

En fin d'après-midi vendredi, Todd Fisher a confié à la revue The Hollywood Reporter qu'elle était «sortie des urgences», précisant dans Variety qu'elle était en soins intensifs, sans autre détails.

Harrison Ford, qui joue le séduisant franc-tireur Han Solo avec lequel Leia combat l'Empire galactique et vit une romance dans Star Wars, s'est dit «choqué et attristé» d'apprendre l'hospitalisation de sa «chère amie».

«Nos pensées sont avec Carrie, sa famille et ses amis», a-t-il ajouté, interrogé par le magazine de célébrités People.

Peter Mayhew, qui incarne le fidèle allié de Han Solo, la créature géante poilue Chewbacca, a tweeté qu'il envoyait «ses prières à notre amie, la princesse favorite de tout le monde en ce moment».

Parmi les nombreux messages de soutien, la présentatrice de télévision vedette Ellen DeGeneres a appelé à lui envoyer «de l'amour et des pensées positives».

Née à Beverly Hills le 21 octobre 1956 de l'union de Debbie Reynolds, vedette de la comédie musicale Singin' in the Rain, et du chanteur Eddie Fisher, Carrie Fisher a grandi dans l'univers du septième art.

Elle est devenue une vedette planétaire à 20 ans grâce au rôle de Leia. Un personnage qu'elle a retrouvé pour le prochain opus de la saga, Episode VIII, qui doit sortir dans un an. D'après le site de référence Imdb.com, le film est actuellement en postproduction.

Carrie Fisher s'est maintes fois exprimée sur sa dépendance à la cocaïne, aux médicaments et à l'alcool, avouant notamment avoir pris des drogues sur le plateau de The Empire Strikes Back (1980).

Campant récemment une mère névrotique dans la série Catastrophe d'Amazon, dont elle venait de finir le tournage à Londres, elle avait aussi commencé en juin à tenir une rubrique de courrier du coeur dans le quotidien britannique The Guardian, promettant «des conseils puisés dans une vie pleine de revers et d'accidents».