Au Festival du nouveau cinéma comme à Cannes!

Plusieurs films lancés sur la Croisette au mois de mai s'y retrouvent, notamment Une affaire de famille, de Hirokazu Kore-eda, lauréat de la Palme d'or, Capharnaüm, de Nadine Labaki, et Trois visages, de Jafar Panahi.

Genèse, de Philippe Lesage, et Ville Neuve, de Félix Dufour-Laperrière, seront aussi présentés au FNC en primeur québécoise.

Surtout, les organisateurs ont mis la main sur The House That Jack Built. On rappellera à quel point le plus récent film de Lars von Trier a semé l'émoi à Cannes en divisant les festivaliers.

Cette plongée dans l'esprit d'un tueur en série choque pourtant davantage par ce qu'elle suggère que par ce qu'elle montre, même si, évidemment, son auteur se plaît à jouer avec les nerfs du spectateur sur ce plan.

À vrai dire, le réalisateur d'Antichrist propose un film peu aimable, on s'entend, mais néanmoins brillant. Et surtout pas vain.

La société Métropole Films en a acquis les droits d'exploitation pour le territoire québécois, mais aucune date de sortie n'est encore fixée.