TIFF: le jour J pour Xavier Dolan

(TORONTO) En vue de cet entretien, La Presse a pu voir The Death and Life of John F. Donovan, mais l'embargo critique sera levé seulement ce soir. En attendant, voici le compte rendu d'une entrevue au cours de laquelle le cinéaste, qui affirme ne pas avoir d'attentes, s'est révélé plutôt introspectif.

Son esprit est ailleurs. Complètement. Xavier Dolan a pris une pause du tournage de son huitième long métrage, Matthias et Maxime, pour venir à Toronto afin d'accompagner la présentation de son septième film. The Death and Life of John F. Donovan, son premier long métrage anglophone, arrive dans la Ville Reine avec un chariot plein de rumeurs qui circulent depuis plus d'un an - depuis, en fait, qu'il avait été annoncé que le film serait lancé dans l'un des grands festivals d'automne de l'an dernier. Or, on le sait, le montage et la postproduction ont pris beaucoup plus de temps que prévu, prêtant ainsi flanc à toutes les hypothèses.

«Bien sûr, c'est difficile de me remettre dans l'esprit de Donovan alors que je suis déjà ailleurs, a-t-il confié hier au cours d'un entretien accordé à La Presse. Mais je suis heureux de retrouver les acteurs et de voir comment ils perçoivent le film. On est dans la finalité de quelque chose, mais je trouve toujours plus excitante la créativité qu'on met dans un nouveau projet.»

«Je me sens ailleurs artistiquement, émotivement, et même humainement.»

Quand on lui demande pourquoi il a fallu autant de mois supplémentaires pour arriver à la version qui sera mise au monde aujourd'hui, le cinéaste répond qu'il valait mieux y mettre le temps qu'il fallait, d'autant que le tournage s'est étalé sur une année. «Cela dit, précise-t-il, ça a été une erreur de penser qu'il serait prêt pour le mois de septembre l'an dernier et de l'annoncer. Ça a forcément créé des attentes.»

Une première... au Canada

Xavier Dolan a toujours lancé ses films au Festival de Cannes (à une exception près: Tom à la ferme a été sélectionné à la Mostra de Venise), mais il se retrouve à vivre aujourd'hui, pour la première fois, une première mondiale à Toronto. Depuis son arrivée dans la métropole canadienne, le cinéaste se prête au jeu promotionnel et rencontre les journalistes dans les suites occupées par eOne Canada, au 18e étage de l'Hôtel Intercontinental, en alignant les entretiens individuels ou en groupe. L'envoyé spécial de La Presse a eu droit à une entrevue seul à seul de 20 minutes, ce qui, dans les circonstances, constitue un véritable luxe. Aujourd'hui, le jeu promotionnel se poursuivra et la journée prendra fin avec le rituel du tapis rouge. Anticipe-t-il la réaction du public qui assistera à la projection au Winter Garden Theatre?

«Pas spécialement, dit-il. Je ne peux pas dire que l'exercice a été une expérience très gratifiante au cours des 24 dernières heures. Les échanges que j'ai eus avec les journalistes et avec les gens ne m'ont pas vraiment inspiré quant à la réaction potentielle du public. Les gens me font sentir... [il hésite, pèse ses mots]. Je suis un être humain et ce que je fais dans la vie, c'est écrire des histoires sur des personnages et sur des êtres humains. Je sais lire l'énergie des gens et ce qu'ils dégagent. Je ressens l'énergie qui anime les personnes qui ont vu le film.