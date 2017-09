Des émeutes et un cocktail déplacé pour Halle Berry

La performance de Diane Kruger dans In the Fade lui a valu la palme d'interprétation féminine à Cannes.

Diane Kruger et les néonazis

La robe en lamé argenté était signée Prabal Gurung, designer d'origine népalaise. Dans toute autre circonstance, Diane Kruger aurait eu raison de s'y glisser. Mais au Winter Garden où avait lieu la première nord-américaine d'In the Fade de Fatih Akin, film où il question de néonazis, d'attentats terroristes et de vengeance, la robe n'était pas aussi indécente que le Berry Riot, mais quand même inopportune.

Sans doute Diane Kruger voulait-elle nous rappeler par cette robe de star qu'elle avait remporté la palme d'interprétation féminine à Cannes, cette année, pour son rôle dans In the Fade, où elle incarne une femme qui perd son mari et son petit garçon dans un attentat terroriste. Non pas que cette palme ne soit pas méritée. La scène où Katya revient chercher ses deux hommes après un 5 à 7 de filles, avant de basculer dans l'horreur, brise le coeur. Diane Kruger est très convaincante en mère folle de rage et de douleur. Elle dit d'ailleurs s'être inspirée de son propre chagrin alors que cette année-là, elle a perdu coup sur coup son beau-père et son grand-père.

Étonnamment, c'est la première fois que l'actrice, qui est pourtant née en Allemagne, y tourne un film. «J'ai tourné en France, aux États-Unis, mais jamais dans mon pays d'origine. Je ne sais pas pourquoi. Il y a cinq ans, j'ai rencontré Fatih à Cannes et je lui ai fait part de mon désir d'un jour travailler avec lui. Ce jour est arrivé, et après coup, je me suis rendu compte que Fatih, qui est d'origine turque, m'avait aidée à retrouver l'Allemande en moi», a-t-elle déclaré au public du Winter Garden.

Pour le reste, In the Fade est une étrange proposition, campée à Hambourg, ville où est né Fatih Akin.

Alors que les attentats terroristes perpétrés par des intégristes religieux ravagent l'Europe, y compris l'Allemagne, voilà qu'il nous arrive avec un attentat terroriste signé par deux jeunes néonazis. Or s'il est vrai que le mouvement néonazi en Allemagne est violent, haineux et occasionnellement meurtrier, les attentats terroristes ne font pas partie de son modus operandi ou, du moins, rien de comparable à ceux commis par les intégristes sympathisants de l'État islamique. Pour se défendre, Akin prétend que son film ne porte pas sur le terrorisme, mais sur la douleur d'une femme aveuglée par sa perte.

À cet égard, le cinéaste a eu la bonne idée d'éviter le cliché hollywoodien de la mère éplorée et en deuil de sa famille qui se transforme en ninja pour venger les siens. Reste qu'Akin a choisi une fin radicale que l'on taira, mais qui ne risque pas d'apaiser la haine des néonazis. In the Fade sortira bientôt en Allemagne et Fatih Akin s'attend déjà à ce que le film ne fasse pas l'unanimité. En fait, il ne fait pas que s'y attendre, il l'espère ardemment. «Sinon, m'a-t-il lancé, mon film serait raté.»