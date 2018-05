Vincent Lindon et le stress

«Sur le tapis rouge, j'étais plus intimidé que jamais. Hier [mardi], je suis passé à côté de ma journée. Je n'ai pas eu le recul et le sang-froid pour profiter du moment et bien recevoir les applaudissements. Ce n'est que ce matin [hier] que je me suis dit qu'il fallait savourer tout ça et c'est ce que je vais essayer de faire. Mais plus je vieillis, plus je deviens conscient du métier que je fais. Je me préoccupe davantage de l'accueil que reçoivent les films aussi.»

En conférence de presse, la modératrice Danièle Heymann a d'entrée de jeu fait remarquer qu'En guerre, qui marque la quatrième collaboration entre Vincent Lindon et le cinéaste Stéphane Brizé, avait reçu la plus longue ovation parmi toutes les projections officielles jusqu'à maintenant.