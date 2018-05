L'univers de Star Wars envahit Cannes

Le réalisateur Ron Howard, portant un chapeau sur lequel on pouvait lire «A long time ago in a galaxy far, far away» («Il y a bien longtemps dans une galaxie lointaine»), a présenté ses acteurs, mardi, avant la première internationale du film à Cannes.

Les acteurs Alden Ehrenreich, Donald Glover, Emilia Clarke, Woody Harrelson et le personnage de Chewbacca interprété par l'acteur Joonas Suotamo ont posé pour les photographes afin de promouvoir la plus grande mégaproduction hollywoodienne présentée au festival cette année.

Solo: A Star Wars Story (Solo: une histoire de Star Wars) est le troisième film de la franchise à être présenté à Cannes, après Attack of the Clones (L'attaque des clones) en 2002 et Revenge of the Sith (La revanche des Sith) en 2005.

Le film prendra l'affiche en France le 23 mai, deux jours avant sa parution en Amérique du Nord.