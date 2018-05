Vus sur la Croisette

Asako I & II (en compétition)

Un autre film venu du Japon a été présenté en compétition hier. D'un style tout fait différent, Asako I & II (Netemo Sametemo) est une réalisation de Ryûsuke Hamaguchi, un cinéaste qui s'est fait remarquer sur la scène internationale grâce son film précédent, Senses, qui avait obtenu deux prix au festival de Locarno en 2015. Hélas, on n'attendra pas un sort identique cette fois. D'un point de départ intéressant, Hamaguchi accouche d'un film qui ne marquera les esprits d'aucune façon, et on se demande franchement ce qu'il est venu faire dans la compétition. C'est d'autant plus dommage que cette histoire d'une jeune femme qui choisit de vivre, en dépit de la différence de personnalité, avec la copie conforme d'un amant qu'elle a déjà eu (Masahiro Higashi dans les deux rôles), aurait pu être mieux traitée, plus creusée. Sur le plan scénaristique, le point de rupture est atteint assez rapidement quand Asako - c'est le prénom du personnage principal qu'interprète Erika Karata - apprend sept ans plus tard que son premier amant est devenu l'une des stars les plus en vue du Japon ! La crédibilité de l'histoire s'effondre alors en un instant. La réalisation ne transcende rien non plus. Bref, on oublie ce film pour lequel, étrangement, une entente de distribution est déjà conclue pour le territoire québécois, par l'entremise de MK2 | Mile End.