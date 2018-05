Le retour de Roberto Benigni sur le tapis rouge

Accompagnant sa femme, l'actrice Nicoletta Braschi (l'une des vedettes du film d'Alice Rohrwacher), le cinéaste, lauréat de l'Oscar du meilleur acteur en 1999 grâce à La vita è bella (toujours l'un des rares acteurs à avoir obtenu l'Oscar pour un rôle dans une langue étrangère), a par sa simple présence ramené à notre souvenir la présentation, il y a 20 ans ici, de son plus célèbre film.

Personne n'a oublié le numéro qu'il avait fait en se prosternant devant le président du jury Martin Scorsese après avoir obtenu le Grand Prix.

Et l'on s'attriste de constater qu'après ce triomphe, Roberto Benigni ne nous a offert que deux films: Pinocchio et Le tigre et la neige. Il n'a rien tourné depuis 2005.