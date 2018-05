Cannes: des nouvelles de Jafar

Les femmes et le cinéma iranien

Au cours de cette conversation, il a aussi été beaucoup question de la place des femmes dans le cinéma iranien, surtout maintenant, à l'ère des mouvements #metoo et Time's Up, dont la résonance se fait entendre sur toute la planète.

«Je dirais que Jafar a toujours été en avance sur cette question. Ses films ont souvent fait écho à la force des femmes. Je dirais même que Jafar a une influence sur la question féminine en Iran, et aussi dans le monde», explique Mastaneh Mohajer, qui a travaillé sur le montage du film.

«Dans ce film, l'actrice plus vieille symbolise la pérennité d'un art qui ne pourra jamais être écarté, la seconde incarne une femme en pleine possession de ses moyens, et la plus jeune évoque une génération qui doit maintenant se battre pour faire entendre sa voix. Jafar leur donne à toutes de l'espoir et de l'énergie», a poursuivi Mme Mohajer, qui a travaillé étroitement avec le cinéaste au montage de Trois visages

Les collaborateurs du cinéaste indiquent que malgré l'interdiction dont il fait l'objet, Jafar Panahi continue de travailler dans des conditions qui, si l'on se fie à ce qu'ils racontent, seraient moins mauvaises qu'elles ne pourraient paraître de prime abord.

«Jafar est très astucieux, précise la monteuse. Si un problème particulier se pose, il trouvera toujours une solution qui servira bien son film. Hier [samedi], nous étions tous tristes d'assister à la projection sans lui, mais une fois la séance commencée, Jafar est devenu très présent. On l'a vu, on l'a entendu, et il y avait là quelque chose de rassurant. Nous avions l'impression qu'il était avec nous.»

Le plus grand drame

Par ailleurs, le plus grand drame que vit Jafar Panahi semble être celui de ne pouvoir offrir ses films à ses compatriotes.

«Son grand espoir est de pouvoir un jour présenter son film en Iran, a ajouté Mme Mohajer. Il est évidemment honoré par l'attention et les prix qu'il reçoit dans les festivals internationaux, mais que les Iraniens puissent voir son film reste son voeu le plus cher. À choisir entre une sélection à Cannes et une sortie de son film à Téhéran, il choisirait sans nul doute une sortie dans son pays.»