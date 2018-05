The House That Jack Built aux États-Unis

La toute première projection de The House That Jack Built, sur lequel planent des rumeurs de scènes d'une violence extrême, aura lieu lundi en fin de soirée, à 22 h 30, et l'on nous assure de la présence du cinéaste danois.

En revanche, les journalistes ne seront pas admis à cette séance et devront voir le film seulement le lendemain matin. Aucune conférence de presse n'est prévue, du moins pour l'instant.

Interrogé en conférence de presse sur les raisons d'une sélection hors concours, Thierry Frémaux a répondu: «Voyez le film. Et venez me dire ensuite si vous l'auriez mis en compétition!»

La société américaine IFC Films a par ailleurs acquis les droits d'exploitation du film aux États-Unis. Aucun distributeur québécois n'a d'entente systématique avec IFC Films, mais le film nous parviendra sans doute. À suivre...