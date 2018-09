Drôle de père: drôle de film **

L'échec de ce film gentil, mais sans arc dramatique, se dévoile déjà dans sa première scène.

Comment peut-on, comme spectateur, se laisser convaincre de cette situation invraisemblable où Antoine (Thomas Blanchard) se fait claquer la porte au nez par son ex, Camille (Judith Chemla), qui à peine quelques secondes plus tard le rattrape et le supplie de prendre la garde de leur fille Elsa (Lina Doillon) parce que la gardienne lui a posé un lapin et qu'elle a un rendez-vous (inexpliqué) très important?

Comment expliquer que Matisse (Kristof Coenen), petit ami de Camille auquel Elsa est visiblement attachée, ne fait que passer dans le décor sans s'interroger ni sur la présence d'Antoine ni sur le fait qu'il reste avec l'enfant?

Le reste est à l'avenant. Le spectateur est abandonné au récit gentil et mièvre d'Elsa et d'Antoine qui, au fil de quelques journées entrecoupées par les coups de téléphone inquiets et sentencieux de Camille, filent le parfait bonheur.