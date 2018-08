7 jours pas plus: sympathique, pas plus **1/2

Pour son premier long métrage, 7 jours pas plus, le scénariste Héctor Cabello Reyes propose un remake du film El Chino, à peine cinq ans après la sortie du long métrage argentin. Une adaptation respectueuse, mais sans inspiration, d'une histoire à la fois insolite et universelle.

Le film raconte la rencontre improbable de deux étrangers en quête de bonheur. Le cinéaste a transposé le décor de Buenos Aires au nord de la France, et le duo, formé dans la version originale par un Argentin et un Chinois, est ici composé d'un Français et d'un Indien. Pour le reste, le scénariste de Retour chez ma mère colle au scénario original. Le message reste le même: l'amitié se nourrit des obstacles, comme les préjugés et les stéréotypes culturels.

Mélange des genres, hésitant entre le comique des situations et la pudeur des sentiments, cette comédie d'auteur à l'allure de fable est par moments drôle et touchante. Mais le cinéaste semble tellement absorbé par la beauté de la fable et ses thèmes - la solitude, l'entraide, l'amour universel - qu'il filme son histoire platement, trop sagement. La trame souffre des maladresses de sa réalisation. Chaque scène semble plaquée l'une sur l'autre.