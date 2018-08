Crazy Rich Asians: pas si fou que ça ****

Parce qu'on est en 2018, ce film à gros budget et en anglais, dont les acteurs principaux sont tous d'origine asiatique, a commencé à faire parler de lui avant son tournage. Les attentes étaient donc élevées. Et Crazy Rich Asians s'avère à la hauteur de ces attentes.

Ce film de Jon M. Chu regroupe tous les ingrédients d'une bonne comédie romantique: un beau et nouveau couple dont l'attirance est visible, le charme éternel de la jeunesse, la lutte des classes et les obstacles à surmonter pour que l'amour existe, puis un décor exotique. Ici, la métropole d'Asie et ses principales attractions sont filmées comme dans une infopub de Tourisme Singapour. Tellement que ça donne envie d'y aller!

Un homme et une femme

Rachel Chu, professeure d'économie à l'université, vit une idylle avec Nicholas Young, un étudiant étranger qui vit à New York depuis un an. À la demande de ce dernier, Rachel va se rendre à Singapour pour assister au mariage du meilleur ami de Nicholas. Et rencontrer la famille de son copain, dont elle ignore presque tout. Sur place, Rachel, qui vient d'un milieu modeste, découvre que sa famille est richissime et habite un palais digne de Mar-a-Lago, propriété somptueuse de Donald Trump à Palm Beach. Qui plus est, Nicholas est l'un des célibataires les plus en vue de Singapour et son retour au bercail crée bien des envies.

Crasy Rich Asians propose une galerie de personnages comiques et colorés. Toutefois, il y a un peu trop de personnages secondaires qui vont et viennent dans le récit et on s'y perd par moments.

Par contre, le réalisateur peut compter sur une distribution variée et talentueuse: Constance Wu et Henry Golding sont très crédibles en jeunes amoureux dont la lune de miel prendra fin abruptement. La meilleure amie de Rachel est jouée avec un sens du comique bien aiguisé par l'artiste hip-hop new-yorkaise Awkwafina. Une découverte! Les hilarants parents de cette dernière sont interprétés par Ken Jeong et Koh Chieng Mun, deux comédiens respectés dans le monde de l'humour américain.