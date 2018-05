How to Talk to Girls at Parties: anticonformisme incongru **1/2

How to Talk to Girls at Parties

Enn (Alex Sharp) s'éprend de la nymphette rebelle Zan (Elle Fanning). Intriguée par le mouvement punk, Zan s'enfuit chez Enn. Elle fera la rencontre de sa mère, apprendra ce que représente l'attitude punk et découvrira les plaisirs du corps. Le défunt père d'Enn était un pianiste jazz intègre qui n'aurait jamais vendu son âme pour faire de la musique commerciale. Il était donc très punk dans l'âme. À l'inverse, les extraterrestres ont un mode de vie guidé par le conformisme.

Le film s'avère un beau clin d'oeil aux films de zombies et de série B. Il s'agit aussi d'une rocambolesque histoire d'amour adolescent. Des scènes menées par des chorégraphies tape-à-l'oeil nous rappellent que nous sommes dans une comédie musicale, mais le scénario s'avère beaucoup trop décousu - avec des choix de réalisation trop saugrenus - pour qu'on y prenne vraiment plaisir. Un peu n'importe quoi, se dit-on à la fin du film.

How to Talk to Girls at Parties. Comédie romantique de John Cameron Mitchell. Avec Alex Sharp, Elle Fanning et Ruth Wilson. 1h42.

