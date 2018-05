Book Club: dis-moi ce que tu lis... **1/2

Nathalie Collard

La Presse La Presse Suivre @NathalieCollard Une fois par mois, quatre copines dans la fin soixantaine se réunissent pour leur club de lecture. C'est l'occasion de parler littérature, mais surtout de siroter un verre de vin et de se mettre à jour sur la vie de chacune. Vivian (Jane Fonda), propriétaire d'un luxueux hôtel, est une croqueuse d'hommes qui fuit l'engagement; Carol est chef d'un resto et tente de reconquérir son mari, nouvellement retraité, qui a la libido à zéro; Diane (Diane Keaton) est veuve depuis un an et doit gérer l'attitude surprotectrice de ses deux filles adultes. Enfin, Sharon (Candice Bergen), juge fédérale divorcée un peu bourrue, a définitivement tracé un X sur l'amour et partage sa vie avec son chat. La vie des quatre femmes sera bouleversée lorsque Vivian proposera la lecture du sulfureux roman 50 Shades of Grey.

Les quatre copines sexagénaires s'embarqueront dans toutes sortes d'aventures amoureuses plus rocambolesques les unes que les autres. Imaginez les filles de Sex and the City 30 ans plus tard, avec quelques rides en plus, mais autant, sinon plus, de chardonnay. Ou mieux encore, les quatre protagonistes de la défunte comédie Golden Girls. Les quatre copines ont beau frôler les 70 ans, elles picolent et leur foie semble à toute épreuve.

Agrandir Book Club Image fournie par Paramount