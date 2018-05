Après la guerre: un cataclysme familial ****

Le spectateur fait des allers-retours entre l'Italie et la France, baignant dans un condensé de rancunes, d'amertume et d'esprit de vengeance. Le malaise, la culpabilité, l'inquiétude de chacun sont palpables. Le duo père-fille, traversé de rapprochements et d'affrontements, est particulièrement réussi.

La mise en scène d'Annarita Zambrano est notable. L'histoire est plantée dans un décor naturaliste et traversée de silences qui permettent de saisir l'embarras des personnages. Des plans-séquences en retrait (un repas filmé à travers une fenêtre, par exemple) reflètent l'atmosphère lourde qui entoure les personnages. Au bout du compte, le spectateur ressent parfaitement le poids des responsabilités de Marco et le cataclysme engendré par son passé trouble.

Mené à un train d'enfer, le film se termine sur un ressort discutable. La cinéaste a-t-elle voulu trop en faire avec les hasards, parfois douloureux, de la vie ? N'empêche. Son oeuvre, remarquable à plusieurs points de vue, va nous habiter très longtemps.

* * * *

Dopo la guerra (Après la guerre). Drame d'Annarita Zambrano. Avec Giuseppe Battiston, Barbora Bobulova et Charlotte Cétaire. 1 h 32.

> Consultez l'horaire du film