Ava: être adolescente à Téhéran ***1/2

André Duchesne

La Presse La Presse

L'histoire: Dans un Iran moderne mais engoncé dans son conservatisme, Ava, 16 ans, adolescente têtue et en quête d'indépendance, fait face à plusieurs obstacles: une mère psychorigide, une directrice d'école abusant de son pouvoir et un cercle d'amies qui la rejette de plus en plus.