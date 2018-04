François Barbeau: créateur de costumes: faire parler les tissus ***1/2 

André Duchesne

La Presse

Faut-il, lorsqu'on porte un costume de théâtre, bien choisir sa bobette? Évidemment! Sinon, on n'en parlerait pas ici, n'est-ce pas? Pour plus de détails, adressons lecteurs et cinéphiles au très efficace documentaire que Jean Beaudry a consacré à François Barbeau, le costumier le plus marquant de l'histoire artistique québécoise des 50 dernières années.