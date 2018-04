I Feel Pretty: c'est dans la tête qu'on est belle ***1/2

Renee (Amy Schumer) est une fille célibataire qui n'aime pas son travail ni son corps, et qui s'appuie sur ses deux meilleures amies, Vivian (Aidy Bryant) et Jane (Busy Philipps), pour surmonter ses déceptions. Après un coup à la tête dans un cours de spinning, elle se réveille et se voit maintenant comme la plus belle femme du monde, même si elle n'a pas changé d'un atome. Tout l'humour de cette comédie conçue sur mesure pour Amy Schumer repose sur le fait que son personnage ne subit aucune autre transformation qu'une transformation intérieure, au contraire de beaucoup de comédies semblables où le vilain petit canard se révèle après un relookage ou est joué par une star sans défaut.

Il faut paradoxalement beaucoup d'humilité à Amy Schumer pour jouer un rôle pareil, qui pose au départ l'idée que Renee n'est pas un pétard. C'est l'attitude de Renee qui sidère son entourage, incapable de résister à son audace. Convaincue qu'elle fait tourner toutes les têtes, elle drague et se fait un chum (Rory Scovel), change d'emploi pour devenir réceptionniste dans une prestigieuse société de cosmétiques où elle défonce les portes par son assurance inébranlable, mais qu'arrivera-t-il lorsqu'elle retrouvera ses esprits?

Amy Schumer ne recule devant rien dans I Feel Pretty, qui contient des moments hilarants (notamment la scène de baise où elle insiste pour garder la lumière allumée et se mirer dans un miroir), malgré une finale très prévisible où le message sur l'estime de soi est souligné à gros traits. Ce qui est certain, c'est que bien des filles envieront cette commotion cérébrale salutaire et rigoleront ferme devant les exploits de Renee. D'autres pourraient trouver cependant que l'apparence, ici, prend décidément trop d'importance. Mentionnons au passage la performance de Michelle Williams, étonnante dans le rôle d'une beauté qu'on pense nunuche, mais qui ne l'est pas du tout.

I Feel Pretty (V.F.: Moi, belle et jolie). Comédie d'Abby Kohn et Marc Silverstein. Avec Amy Schumer, Rory Scovel, Michelle Williams. 1h50.

