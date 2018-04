You Were Never Really Here: d'un magnétisme fou ***1/2

Synopsis: Joe, ancien marine et membre du FBI pris de violentes hallucinations, accomplit des boulots violents et dangereux pour gagner sa croûte. Lorsqu'il accepte le mandat de trouver la fille d'un sénateur enlevée par un réseau de prostitution, il s'enfonce dans une spirale de violence.

You Were Never Really Here

Ce film, étrange et haletant, prix du meilleur scénario l'an dernier au Festival de Cannes, est d'un magnétisme fou.

En dépit de son histoire terriblement dure, de ses scènes explicites, de son atmosphère étouffante, il nous aspire et nous happe comme un trou noir au bord duquel nous serions passés trop près. Il est alors trop tard! Le film nous engloutit dans un tourbillon de violence et de mort.

Toujours volontaire?

Mais oui, allez-y! Il n'y a rien de gratuit dans cette histoire qui a d'abord été un roman de Jonathan Ames avant d'être portée au grand écran par Lynne Ramsay (We Need to Talk About Kevin).

En très grande forme, et lui aussi récompensé à Cannes pour ce rôle, Joaquin Phoenix (Gladiator, Walk The Line, The Master) porte le film sur ses épaules. À travers son attitude, ses idées suicidaires, ses flash-back de l'enfance qui font mal à voir, il incarne et traduit avec un savoir-faire hors du commun les troubles intérieurs d'une personne atteinte du syndrome de stress post-traumatique.

Le personnage de Bob dans lequel il se glisse, doit-on s'en étonner, parle très peu. Et lorsqu'il ouvre la bouche, c'est pour marmonner une pâte de mots télescopés les uns dans les autres. Il faut aiguiser son ouïe pour bien saisir le sens de ses propos.

De son côté, Lynne Ramsay a su parfaitement transposer l'univers glauque, redoutable et intimidant d'un New York très peu fréquentable, à des années-lumière de la Grosse Pomme fréquentée par les touristes.

Si on reconnaît que le scénario sort des sentiers battus, il est parfois difficile d'en décoder toutes les subtilités et les raccords. De sorte que certains actes, avouons-le candidement, sont difficiles à décoder.

Comme le romancier Jonathan Ames nous a confié, en entrevue, écrire une suite à son oeuvre, il nous reste à souhaiter que le tandem Ramsay-Phoenix soit de nouveau au rendez-vous pour transposer celle-ci au grand écran.

You Were Never Really Here. Drame de Lynne Ramsay. Avec Joaquin Phoenix, Ekaterina Samsonov, Alessandro Nivola. 1h29.

