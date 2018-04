Eye on Juliet: les sentiments d'abord ***1/2

Ce long métrage aux multiples facettes et qui expose quelques phénomènes de notre époque a aussi un volet sentimental étoffé. Ce qui n'est pas mal, surtout quand c'est bien fait. Et c'est le cas ici.

Mais avant tout, disons que, fidèle à lui-même, le réalisateur québécois Kim Nguyen suggère une histoire singulière, une approche inventive, des idées qui nous surprennent et nous font sourire. Au bout de 90 minutes, on a le sentiment d'avoir vécu un bon moment, sans temps mort.

Eye on Juliet est le titre très juste de ce drame sentimental campé à la fois à Detroit, aux États-Unis, et dans un endroit non défini en Afrique du Nord. Deux environnements qui, en dépit de leurs dissemblances, se font écho dans leur austérité.

Gordon (Joe Cole) est un jeune travailleur américain sans beaucoup d'envergure. Il bosse dans une entreprise de Detroit qui fait la surveillance par l'entremise de robots-araignées d'un pipeline installé dans un désert africain.

Efficaces, ces petits robots peuvent tout faire, se mouvoir, voir, parler, traduire et même tirer des coups de semonce contre d'éventuels contrebandiers de l'or noir qui, comme on peut s'en douter, se manifesteront à un moment ou un autre.

Mais ce qui intéresse Gordon, c'est le sort d'Ayusha (Lina El Arabi), jeune femme ancrée dans son époque, indépendante, amoureuse de Karim (Faycal Zeglat), mais promise à un homme deux fois plus âgé qu'elle à la suite d'une entente entre deux familles campées dans leurs traditions.

À distance, Gordon, qui a surnommé la jeune femme Juliet, est témoin de ces aventures et décide effrontément d'intervenir de façon tout à fait anonyme. C'est de notre époque!

On n'en dira pas plus, sinon que les deux principales vedettes du film, jouant avec la retenue nécessaire, sont très convaincantes. Gordon est d'autant plus intéressant qu'il n'a aucune espèce de personnalité. Dans son coin de désert, le personnage d'Ayusha réussit à nous émouvoir dans sa quête d'identité.