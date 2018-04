La promesse de l'aube: venger la mère ***1/2

C'est un écrin somptueux qu'offre le réalisateur Éric Barbier à La promesse de l'aube de Romain Gary, probablement l'un des livres les plus émouvants jamais écrits sur l'amour d'un fils pour sa mère.

On retrouve ici les reconstitutions à grand déploiement des films d'époque français, une direction photo extrêmement soigné, et un respect sincère du roman, peut-être même trop. Trop comme l'est Nina (Charlotte Gainsbourg, étonnante dans un contre-emploi) dans ses rêves fous et son admiration de la France.

Ce qu'on apprécie est cette façon de souligner à quel point le jeune Romain (Pierre Niney, toujours angoissé, et on le comprend) passe son temps à se sentir contrarié dans son désir désespéré de réussir comme sa mère le voudrait, afin de lui offrir une revanche sur son destin broyé.