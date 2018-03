Midnight Sun: un Love Story contemporain **1/2

Le monde a beau changer à une vitesse folle, certaines choses demeurent immuables, à tout le moins au cinéma. De Love Story jusqu'à The Fault in Our Stars, en passant par bien d'autres aussi, les amours contrariées par la maladie, entre de belles jeunes personnes, constituent une valeur sûre, et ce, depuis des générations.

Midnight Sun se situe en plein dans ce créneau. Ce film ne transcende rien sur le plan cinématographique ni sur celui du récit, mais il produit l'effet escompté. Et fera verser quelques larmes...