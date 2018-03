Love, Simon: un film nécessaire ***1/2

Or malgré cela, l'homosexualité de Simon (attachant Nick Robinson) demeure compliquée à vivre et il tarde à l'annoncer à sa famille et à ses amis. Parce qu'il sait qu'après avoir dévoilé son orientation sexuelle, sa vie ne sera plus jamais pareille. À 17 ans, il n'est pas encore prêt à prendre ce tournant dans sa vie.

Plus de 20 ans après le coming out hautement médiatisé d'Ellen DeGeneres à Hollywood, on peut se demander si Love, Simon n'arrive pas trop tard. En 2018, les grands combats pour l'égalité ont été gagnés. On s'interroge, puis on tombe sur un commentaire d'un cinéphile sur le site IMDB donnant une cote de 1/10 en argumentant que «le film n'a pas de bon sens, car aujourd'hui les homosexuels sont plus acceptés que les hétérosexuels»... Love, Simon a toute sa raison d'être.

* * * 1/2

Love, Simon (Avec amour, Simon en V.F.). Comédie romantique de Greg Berlanti. Avec Nick Robinson, Katherine Langford, Jennifer Garner, Josh Duhamel. 1 h 49.

