Le petit Spirou: un Spirou édulcoré **1/2

Les amateurs de la bédé créée par Tome et Janry se réjouiront de voir au grand écran les célèbres personnages de la série, à commencer par Spirou et ses amis Vertignasse et Ponchelot, mais aussi M. Mégot, le prof de gym un peu alcoolo, et la voluptueuse Mlle Chiffre, de qui les jeunes élèves sont tous amoureux.

Le cinéaste a volontairement ignoré l'humour potache un peu irrévérencieux de la bédé. Il a plutôt choisi d'axer son scénario sur le choix de vie de Spirou. A-t-il vraiment envie de devenir groom comme ses parents? Est-ce possible pour lui de changer le cours de son destin? Un pari qui permet en théorie d'étoffer son scénario.

Oui, les thèmes de la transmission, la famille et l'amitié sont intéressants, mais le cadre «vieille France» imaginé par Bary est tellement loin de la réalité des jeunes d'aujourd'hui qu'il est impossible de s'identifier aux personnages, à leurs préoccupations, leurs propos et même à leurs gags (pas si drôles).

Parallèlement à cette «quête existentielle», le réalisateur s'attarde à la romance de son jeune héros pour Suzette. Un volet plus ou moins crédible vu le peu d'intérêt des garçons de 10 ans pour la gent féminine... Mais bon, il y a quand même une jolie fantaisie dans cet exercice de séduction.

Un film tout de même mignon - dans la lignée des adaptations de Boule et Bill et de L'élève Ducobu - qui plaira sans doute aux plus jeunes spectateurs (moins de 10 ans?), trop heureux de retrouver leurs héros en chair et en os.

Le petit Spirou. Comédie de Nicolas Bary. Avec Sacha Pinault, Pierre Richard, Natacha Régnier. 1h26.

