Early Man: entre deux âges ***1/2

Nick Park est le créateur virtuose à l'origine de la série d'animation Wallace et Gromit et du film Chicken Run. Après une période de disette, le réalisateur anglais nous revient avec ce nouveau film en stop-motion campé en Angleterre... à l'ère préhistorique.

On y retrouve avec délice ces personnages en pâte à modeler qui sont sa signature. Au coeur du scénario, une des dernières tribus de l'âge de pierre, chassée de sa vallée par des hommes de l'âge du bronze, plus évolués, qui veulent exploiter leurs ressources souterraines.

Dug, jeune leader de sa tribu, sera déterminé à défendre sa vallée, menacée par le chef de la cité de bronze, Lord Nooth. Un pacte sera scellé entre les deux autour d'un match de foot: si la tribu gagne, elle pourra conserver sa vallée. Sinon, elle sera condamnée à travailler dans les mines.

Seul hic: Dug et ses amis ne savent pas jouer au soccer... Mais inspirés par les dessins de leurs ancêtres, qui auraient inventé le jeu (!), et aidés par une jeune fille de l'âge du bronze qui rêve de jouer dans le grand stade de la ville, la bande de Dug deviendra un concurrent crédible.

Le scénario est solide, les dialogues (et jeux de mots), hilarants et les animations minutieuses recèlent de nombreux détails comiques. Oui, il y a une certaine prévisibilité, mais le chemin emprunté est si enchanteur et les gags si à propos qu'on leur pardonne.

Early Man (V.F.: Cro Man). Film d'animation de Nick Park. Avec les voix de Tom Hiddleston, Eddie Redmayne, Maisie Williams. 1h29.

