Film Stars Don't Die in Liverpool: les dernières gloires de Gloria ***1/2 

L'actrice Gloria Grahame, gagnante de l'Oscar de la meilleure actrice de soutien en 1952, s'est éteinte à New York près de 30 ans plus tard, des suites d'un cancer. Mais les derniers mois de sa vie, c'est à Liverpool, dans la modeste maison de la famille ouvrière de son jeune amant, qu'elle les a passés.

La relation extraordinairement touchante entre cette star chassée de Hollywood et refugiée dans les théâtres de la province anglaise et un jeune acteur qui commence sa carrière est au coeur de cette histoire d'amour improbable. Or autant l'histoire est improbable bien que véridique, autant les deux interprètes - Annette Bening et Jamie Bell - la rendent crédible. La chimie entre ces deux-là crève l'écran et ne nous fait pas douter un instant de la sincérité de leur amour.

Annette Bening, qui s'intéressait à cette actrice maudite depuis longtemps et qui fut la seule actrice pressentie pour le rôle par le réalisateur, non seulement lui donne vie, mais rend aussi hommage à sa fragilité et à sa complexité. Plus essentiel encore, ce film, qui mêle les accents, les âges et les classes sociales sans en faire un cas, est une ode touchante à la compassion, à l'entraide et à l'humanité. En ces temps troublés où les récits d'actrices agressées, harcelées et humiliées font les manchettes, ce film sur le dernier amour d'une actrice est un baume bienfaisant.