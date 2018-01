Le vénérable W.: les mécanismes de la haine ***1/2

Sur ce plan, Le vénérable W. glace le sang. On trouve dans les propos du moine, que Schroeder capte et recueille sans jamais intervenir, un radicalisme insoutenable. L'impact est d'autant plus grand que ce discours ultranationaliste et paranoïaque met de l'avant les mêmes mécanismes que ceux qu'on utilise désormais un peu partout sur la planète, y compris dans les sociétés occidentales.

Le dernier acte, où Schroeder présente les images de destruction découlant des propos incendiaires du moine, montre jusqu'où peut s'enfoncer la folie des hommes. C'est terrifiant.

* * * 1/2

Le vénérable W. Documentaire de Barbet Schroeder. Avec U. Zanitar, Kyaw Zayar Htun, Matthew Smith. 1 h 40.

