Le sens de la fête: bienveillance au menu ***1/2

À l'aide d'une mécanique extrêmement bien huilée, d'une très grande précision, les cinéastes offrent un film choral de très belle tenue, souvent drôle, parfois même touchant, construit autour de Jean-Pierre Bacri.

Dans le rôle du patron, ce dernier se révèle évidemment parfait. L'acteur module avec jubilation - mais sans excès - son légendaire personnage de bougon attachant. Appuyé par une excellente distribution d'ensemble (mentions à Jean-Paul Rouve, Gilles Lellouche, Vincent Macaigne et Suzanne Clément), Bacri trouve l'un de ses plus beaux rôles dans ce film traversé de part en part de bienveillance et de chaleur humaine.

* * * 1/2

Le sens de la fête. Comédie d'Éric Toledano et Olivier Nakache. Avec Jean-Pierre Bacri, Gilles Lellouche, Suzanne Clément. 1 h 57.

