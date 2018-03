Sur le pilote automatique... ***

Bien sûr, Kate Winslet est une actrice d'exception. Elle porte le film à bout de bras et habite de tout son être cette femme angoissée qui, à un âge maintenant plus mûr, sent tous ses rêves se dérober un à un. Dommage qu'elle soit entourée de personnages à la limite de la caricature, comme si l'auteur avait senti l'obligation de parsemer son histoire de quelques touches plus humoristiques.

Peut-être aurait-il mieux valu que Wonder Wheel assume davantage son côté tragique.

Notez que Wonder Wheel a pris l'affiche à Montréal en anglais seulement. La date de la sortie en version française n'a pas encore été fixée.

Wonder Wheel. Drame de Woody Allen. Avec Kate Winslet, Jim Belushi, Justin Timberlake. 1 h 41.

