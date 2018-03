God's Own Country: entre Marécages et Brokeback Mountain ***1/2

God's Own Country

La vision du cinéaste est très réaliste. God's Own Country pourrait presque être un croisement entre Marécages (Guy Édoin) et Brokeback Mountain (Ang Lee), film auquel il est inévitablement comparé depuis sa présentation au festival de Sundance (où il a obtenu le prix de la mise en scène dans la catégorie Cinéma du monde). Cela dit, l'approche est ici beaucoup plus crue.

Aux oreilles moins exercées à l'accent du Midland, nous suggérons fortement la version originale avec sous-titres.

* * * 1/2

God's Own Country (Version sous-titrée: Seule la Terre). Drame de Francis Lee. Avec Josh O'Connor, Alec Secareanu et Gemma Jones.

