Crise R.H.: le salaire de la peur ***1/2

L'histoire: Émilie, cadre supérieure aux R.H. (ressources humaines) chez la multinationale Essen, est reconnue pour sa détermination et ses techniques «proactives» envers son employeur. Alors qu'un drame bouscule son entreprise, une enquête est ouverte; la responsable des R.H. doit aller au front et se défendre contre l'inspectrice du travail qui s'en mêle. Mais aussi face à un patron sans scrupules (Lambert Wilson) qui risque de se retourner contre elle.

«Tous les personnages du film sont fictifs. Seules les méthodes de "management" sont vraies», écrit-on au début du générique du premier long métrage de Nicolas Silhol. Crise R.H. dénonce les méthodes de gestion inhumaines ou la face cachée du capitalisme à l'heure de la mondialisation. Avec une froideur clinique, il met en scène l'environnement de travail toxique d'une multinationale à Paris.

La direction de l'entreprise cherche à se débarrasser de cadres pour appliquer un nouveau plan d'affaires «proactif». Réduire les effectifs, mais sans nommer la chose, voilà le sale boulot d'Émilie Tesson-Hansen (Céline Sallette). Ou dans ses propres mots: «Le rôle des ressources humaines est de faire en sorte que le salarié accepte son sort; et non de lui dire qu'on n'a plus besoin de lui.»

Karl Marx doit bien se retourner dans sa tombe...

Dans ce thriller psychologique sur le monde des cols blancs, chacun essaie de sauver sa peau. Pro-syndicale et anti-patron, à première vue, la vision du cinéaste peut être qualifiée de manichéenne. Reste qu'on ne fera pas ici grief au réalisateur d'insuffler un peu d'humanité à la froideur des chiffres, des colonnes de profits, du néo-capitalisme.