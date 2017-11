Justice League: les clichés réunis ***

Pascal LeBlanc

L'histoire: Superman n'est plus, mais la Terre fait toujours face à la menace. Cette fois, il s'agit du monstrueux Steppenwolf et de son armée de mouches géantes qui sont à la recherche des trois Mother Boxes qui, réunies, ont un pouvoir destructeur. Conscients du danger imminent, Batman et Wonder Woman tentent de former une équipe pour affronter les envahisseurs venus d'Apokolips.