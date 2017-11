Les deux Guardians of the Galaxy et Ant-Man avaient déjà fait la preuve qu'un film de superhéros ne devait pas nécessairement être sombre et réaliste pour être un succès. En misant sur l'humour et l'autodérision, les trois longs métrages ont exploité des éléments bien présents dans plusieurs bandes dessinées chéries des amateurs de comics. Avec Ragnarok, le réalisateur néo-zélandais Taika Waititi (acteur et humoriste bien connu dans son pays) va plus loin encore.

Son film s'ouvre avec une discussion surréelle entre Thor (Chris Hemsworth) et le démon de feu Surtur. Habituellement, une lourde tension règne sur ce type de scène où le héros, enchaîné par surcroît, fait face à un adversaire qui, en apparence, est nettement supérieur à lui. Toutefois, on ne le sent en aucun temps en danger. Le film n'est vieux que de deux minutes, évidemment que Thor va s'en sortir.

Pourquoi tenter de faire croire au spectateur que la vie du héros est menacée? Aussi bien rire de la situation et passer directement à la bagarre.

Durant les 130 minutes de Ragnarok, les coups de poing sont nombreux et fréquents, mais toujours présentés de manière originale. Hulk (Mark Ruffalo) et Hela (Cate Blanchett) y sont pour beaucoup. L'avantage d'avoir comme personnages principaux un géant vert et la déesse de la mort, en plus du dieu du Tonnerre, est qu'il n'y a aucune règle. Les lois de la physique ne s'appliquent pas et tous les coups sont permis. Collègues dans les Avengers, Thor et Hulk sont à un certain point forcés de s'affronter dans une arène. Malgré les énormes attentes - merci à la bande-annonce -, le combat de titans ne déçoit pas. Encore mieux, les deux gladiateurs deviennent ensuite colocs. Ce qui donnera lieu à certains des moments les plus comiques du film.