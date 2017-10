The Snowman: emballé sous vide **1/2

Avec cette première adaptation cinématographique tirée de l'un des romans à succès que l'auteur norvégien Jo Nesbø a construits autour des enquêtes du détective Harry Hole, le studio Universal pensait sans doute tenir le début d'une bonne franchise. Le temps nous dira s'il y aura évolution de ce côté, mais à la lumière de ce premier essai, il faudra probablement réviser les plans.

The Snowman n'est pas un navet, mais il n'est certainement pas à la hauteur des attentes non plus, compte tenu de la somme de talents réunis dans cette production de prestige.