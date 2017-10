Visages villages: pour l'amour des gens, pour l'amour de l'art ****

L'histoire: À la suite d'un coup de foudre amical, la cinéaste Agnès Varda et le photographe JR entreprennent un projet ensemble: sillonner les routes de France, loin des villes, pour aller à la rencontre des autres et les faire participer à leur démarche artistique.

Il n'enlève jamais ses lunettes noires et ça énerve son amie, de 55 ans son aînée. Cette obstination rappelle à la cinéaste celle du jeune Jean-Luc Godard, dont la présence flottera subrepticement pendant ce documentaire fascinant, où l'art se pratique de façon ludique et très organique.

Car au-delà de la rencontre entre deux grands esprits imaginatifs, Agnès Varda et le photographe JR, Visages villages est un vibrant plaidoyer pour l'art, sa pertinence, sa capacité à nourrir les âmes et à extirper la beauté dans les endroits les plus inattendus. Ainsi, ces installations, faites de photos captées d'abord dans le camion «magique» de JR, puis transformées en affiches géantes collées sur différentes structures, ont un caractère très émouvant. Il suffit de voir les réactions pudiques des «modèles» pour comprendre à quel point l'effet est grandiose auprès de gens à qui personne ne prête habituellement attention.