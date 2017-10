Rebel in the Rye: le parcours tourmenté de J. D. Salinger **1/2

Rebel in the Rye

À travers ces épreuves, son parcours d'écrivain s'est parfois interrompu, puis poursuivi jusqu'à ce qu'il atteigne la consécration avec The Catcher in the Rye, en 1951.

On apprécie le personnage atypique qu'est Jerry Salinger, malgré son arrogance. Le récit est intéressant, mais jamais captivant, et le scénario penche souvent dangereusement vers le cliché, lorsque les histoires d'amour ou l'indifférence du père Salinger envers son fils sont abordées, par exemple. Les admirateurs de The Catcher in the Rye apprécieront toutefois les références au roman, seul grand succès de l'auteur américain.

* * 1/2

Rebel in the Rye. Drame biographique de Danny Strong. Avec Nicholas Hoult, Kevin Spacey et Zoey Deutch. 1 h 46.

